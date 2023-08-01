Fenerbahçe'nin Tete'ye mesafeli olmasının nedeni!

Bir süredir Fenerbahçe'yle anılan Tete'nin transferindeki son durumu Sercan Hamzaoğlu anlattı.

Haber; Haber Global, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'nin Tete'ye mesafeli olmasının nedeni!
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01 Ağustos 2023 21:05
Tete isminin transferde geçmesi Fenerbahçe taraftarında heyecan yaratmıştı. Ancak şu ana kadar transfer gerçekleşmedi.

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu Tete'yle ilgili son durumu anlattı.

Hamzaoğlu'nun verdiği bilgilere göre Tete, sözleşmesinin bitimine 6 ay kala Shakhtar Donetsk'le kontratını feshetti.

Ukrayna temsilcisi oyuncuyu alacak kulübe dava açma kararı aldı. Fenerbahçe bu yüzden, bu transfere mesafeli yaklaşıyor.

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