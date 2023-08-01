Fenerbahçe'nin Tete'ye mesafeli olmasının nedeni!

Tete isminin transferde geçmesi Fenerbahçe taraftarında heyecan yaratmıştı. Ancak şu ana kadar transfer gerçekleşmedi.
Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu Tete'yle ilgili son durumu anlattı.
Hamzaoğlu'nun verdiği bilgilere göre Tete, sözleşmesinin bitimine 6 ay kala Shakhtar Donetsk'le kontratını feshetti.
Ukrayna temsilcisi oyuncuyu alacak kulübe dava açma kararı aldı. Fenerbahçe bu yüzden, bu transfere mesafeli yaklaşıyor.
Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu Tete'yle ilgili son durumu anlattı.
Hamzaoğlu'nun verdiği bilgilere göre Tete, sözleşmesinin bitimine 6 ay kala Shakhtar Donetsk'le kontratını feshetti.
Ukrayna temsilcisi oyuncuyu alacak kulübe dava açma kararı aldı. Fenerbahçe bu yüzden, bu transfere mesafeli yaklaşıyor.