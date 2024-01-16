Fenerbahçe'nin tek rakibi Bayern Münih

Tarihinin en pahalı kadrosunu (202 milyon Euro) kuran sarı-lacivertliler, bunun meyvesini 20 maçta 57 gol atıp Süper Lig'in en skorer takımı olarak topladı. Fenerbahçe'nin bu alanda tek rakibi Almanya'nın Bayern Münih takımı.
PSG, İNTER VE MANCHESTER CITY'YI SOLLADI
Avrupa'nın 5 majör ligi baz alındığında Kanarya, 2.85'lik ortalamasıyla Avrupa'nın maç başına en fazla gol atan ikinci takımı oldu. Leverkusen (2.76), İnter (2.45), PSG (2.44), Manchester City (2.4)'ye fark atan İsmail Kartal'ın ekibi, sadece 16 karşılaşmada fileleri 52 kez havalandıran Bayern Münih'in (3.25) gerisinde kaldı.
Fenerbahçe'de Edin Dzeko 16 golle takmın skor yükünü sırtlarken, Syzmanski de fileleri 9 kez havalandırdı. Kanat oyuncuları Tadic (7), İrfan Can (7), Cengiz (5) 19 defa ağları buldu. Batshuayi de 4 golle takım arkadaşlarına eşlik etti.
PSG, İNTER VE MANCHESTER CITY'YI SOLLADI
Avrupa'nın 5 majör ligi baz alındığında Kanarya, 2.85'lik ortalamasıyla Avrupa'nın maç başına en fazla gol atan ikinci takımı oldu. Leverkusen (2.76), İnter (2.45), PSG (2.44), Manchester City (2.4)'ye fark atan İsmail Kartal'ın ekibi, sadece 16 karşılaşmada fileleri 52 kez havalandıran Bayern Münih'in (3.25) gerisinde kaldı.
Fenerbahçe'de Edin Dzeko 16 golle takmın skor yükünü sırtlarken, Syzmanski de fileleri 9 kez havalandırdı. Kanat oyuncuları Tadic (7), İrfan Can (7), Cengiz (5) 19 defa ağları buldu. Batshuayi de 4 golle takım arkadaşlarına eşlik etti.