'de'nin transferiyle ilgili bir gerçek ortaya çıktı.Szymanski'nin Fenerbahçe'ye transferindeki kilit isimlerden birisinin deolduğu ortaya çıktı...2020'den bu yana Ankaragücü, Rizespor ve Konyaspor formaları giyen Michalak'ın, Mykonos'ta beraber tatil yaptığı vatandaşı Szyamnski'yi Fenerbahçe'ye gelme konusunda ikna eden kişi olduğu belirtildi.