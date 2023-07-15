Fenerbahçe'nin Szymanski transferinde sürpriz detay

Sebastian Szymanski'nin Fenerbahçe'ye transferinde sürpriz bir ismin devreye girdiği ortaya çıktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'nin Szymanski transferinde sürpriz detay
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15 Temmuz 2023 13:21
Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski'nin transferiyle ilgili bir gerçek ortaya çıktı.

Szymanski'nin Fenerbahçe'ye transferindeki kilit isimlerden birisinin de Konrad Michalak olduğu ortaya çıktı...

2020'den bu yana Ankaragücü, Rizespor ve Konyaspor formaları giyen Michalak'ın, Mykonos'ta beraber tatil yaptığı vatandaşı Szyamnski'yi Fenerbahçe'ye gelme konusunda ikna eden kişi olduğu belirtildi.  

 
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