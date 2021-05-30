Fenerbahçe'nin sürpriz Elneny planı

Fenerbahçe, Arsenal'den Muhammed Elneny'yi transfer listesine dahil etti.

Haber; Sözcü
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Fenerbahçe'nin sürpriz Elneny planı
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30 Mayıs 2021 12:02
Luiz Gustavo'nun ayrılması durumunda yerine direkt 11'de oynayacak futbolcu için geniş bir aramada olan Fenerbahçe, eski Beşiktaşlı Muhammed Elneny'yi de listeye aldı.

Arsenal'da başarılı bir sezonu geride bırakan 28 yaşındaki oyuncunun transferini gerçekleştirmek isteyen sarı-lacivertliler, uygun bir bonservis bedeliyle çözüme gitmeyi planlıyor.

Emre Belözoğlu'nun Elneny'yi Süper Lig'i iyi tanıması ve yüksek isabet pas oranı istatistiği nedeniyle istediği ifade edildi.

Elneny geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 23 maça çıkarken 1 gol kaydetti. Toplamda ise 43 karşılaşmada 3 golle oynadı


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