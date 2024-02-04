Fenerbahçe'nin 'Süper üçlüsü' suskun

Bu sezon Fenerbahçe'ye en fazla gol katkısı veren isimler olan Dzeko, Tadic ve Szymanski 5 haftadır suskun...
16 gol 2 asisti olan Dzeko, 9 gol 8 asisti olan Szymanski ve 7 gol 7 asisti olan Tadic dünkü Antalyaspor maçında da fileleri havalandıramadı.
Bu üçlüden Dzeko ve Tadic en son 5 hafta önce 7-1'lik Konyaspor maçında birer gol atarken, Szymanski ise son olarak 9 hafta önce 3-1'lik Beşiktaş maçında fileleri havalandırmıştı.
16 gol 2 asisti olan Dzeko, 9 gol 8 asisti olan Szymanski ve 7 gol 7 asisti olan Tadic dünkü Antalyaspor maçında da fileleri havalandıramadı.
Bu üçlüden Dzeko ve Tadic en son 5 hafta önce 7-1'lik Konyaspor maçında birer gol atarken, Szymanski ise son olarak 9 hafta önce 3-1'lik Beşiktaş maçında fileleri havalandırmıştı.