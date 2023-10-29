29 Ekim

Fenerbahçe'nin süper üçlüsü, 18 takımı geçti!

Fenerbahçe'nin süper üçlüsü Edin Dzeko, İrfan Can Kahveci ve Sebastian Szymanski'nin toplamı ligdeki 18 takımı gol katkısında geride bıraktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'nin süper üçlüsü, 18 takımı geçti!
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29 Ekim 2023 23:26
Fenerbahçe'de Edin Dzeko, İrfan Can Kahveci ve Sebastian Szymanski, attıkları gollerin ligdeki 18 takımı geride bıraktılar.

Sarı-lacivertli ekibin süper üçlüsü bu sezon toplamda 21 gole ulaştı ve 22 golü bulunan Adana Demirspor hariç ligdeki tüm takımları geride bıraktı.

Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun 10, Sebastian Szymanski'nin 6, İrfan Can Kahveci'nin 5 lig golü bulunuyor.

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