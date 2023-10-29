Fenerbahçe'de Edin Dzeko, İrfan Can Kahveci ve Sebastian Szymanski, attıkları gollerin ligdeki 18 takımı geride bıraktılar.
Sarı-lacivertli ekibin süper üçlüsü bu sezon toplamda 21 gole ulaştı ve 22 golü bulunan Adana Demirspor hariç ligdeki tüm takımları geride bıraktı.
Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun 10, Sebastian Szymanski'nin 6, İrfan Can Kahveci'nin 5 lig golü bulunuyor.
Sarı-lacivertli ekibin süper üçlüsü bu sezon toplamda 21 gole ulaştı ve 22 golü bulunan Adana Demirspor hariç ligdeki tüm takımları geride bıraktı.
Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun 10, Sebastian Szymanski'nin 6, İrfan Can Kahveci'nin 5 lig golü bulunuyor.
Fenerbahçe'de Edin Dzeko (10), İrfan Can Kahveci (5) ve Sebastian Szymanski (6), golleriyle ligdeki 18 takımı geride bıraktı. Sadece Adana Demirspor'u (22) geçemediler.
📊Dzeko + İrfan Can + Szymanski= 21 Gol
🔹19 Gol - Galatasasray
🔹17 Gol - Kasımpaşa
🔹17 Gol - Hatayspor… pic.twitter.com/9uppXbl8Sd
— Sporx (@sporx) October 29, 2023