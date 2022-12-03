Fenerbahçe'nin süper kahramanları dönüyor

Katar'da devam eden Dünya Kupası için ülkeler kadrolarını açıkladığında Fenerbahçe 'den sadece iki oyuncu ülkelerinden davet aldı:; Ekvador tarihinin en golcüsü Enner Valencia ve Belçikalı Michy Batshuayi.



Valencia, Dünya Kupası'nın ilk maçında ev sahibi Katar filelerini 2 kez sarstı, ardından Hollanda karşısında beraberliği getiren isim oldu. Batshuayi ise Belçika'nın gruptaki ilk karşılaşması olan ve 1-0 kazandığı Kanada mücadelesinde ağları havalandırdı. Ekvador, son maçta Senegal'e kaybedince gruptan çıkamadı. Turnuvanın en büyük hayal kırıklıklarından biri ise Belçika oldu. Şeytanlar, önce Fas'a 2-0 kaybetti ardından Hırvatistan ile golsüz berabere kalarak Dünya Kupası'na havlu attı.



Pazartesi başlıyor



Enner Valencia, turnuvadaki ilk iki maçta da sakatlanarak kenara gelmişti. Tecrübeli oyuncu, normalde 5 Aralık'ta İstanbul'a dönecekti. Ancak Valencia, sezon başında olduğu gibi yine tatilini yarıda kesti ve dün Türkiye'ye geldi. İki günü tedaviyle geçirecek olan yıldız isim pazartesiden itibaren antrenmanlara başlayacak. Batshuayi'nin ise 6 Aralık'ta başlayacak Antalya kampına katılacağı öğrenildi.





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