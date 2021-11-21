Fenerbahçe'nin son Galatasaray galibiyeti deplasmanda

Süper Lig'de 4 maçtır kazanamayan Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı son zaferini bin 673 gün önce deplasmanda kazandı. Kanarya, sonrasında oynanan 8 lig derbisinde 18 puan kaybetti.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'nin son Galatasaray galibiyeti deplasmanda
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21 Kasım 2021 11:41
Süper Lig'de Fenerbahçe , Trabzonspor (1-3) maçıyla başlayarak Alanyaspor (1-2) ve Konyaspor'a (1-2) yenildi, son olarak Kayserispor'la 2-2 berabere kaldı. 4 maçtır ligde galibiyet hasreti çeken Sarı Lacivertliler, Galatasaray'a karşı ise son zaferini, 23 Nisan 2017'de rakip sahada 1-0'lık skorla elde etti.

6 beraberlik ve 2 yenilgi Dick Advocaat'ın takımı, Igor Tudor yönetimindeki Sarı-Kırmızılılar'ı, Josef de Souza'nın attığı golle devirmişti. O günden bu yana Cim Bom'la oynanan 8 lig derbisinden Fenerbahçe, 6 beraberlik ve 2 yenilgiyle toplamda 18 puan kaybetti. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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