Fenerbahçe'nin Soh için ilgisi sürüyor

Fenerbahçe'nin, Nottingham Forrest'in Fransız stoperi Loic Mbe Soh'a ilgisinin devam ettiği belirtildi.

, Fotoğraf; Instagram
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Fenerbahçe'nin Soh için ilgisi sürüyor
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31 Aralık 2022 13:53
Ocak ayındaki ara transfer döneminde stopere takviye yapması planlanan Fenerbahçe'nin, Nottingham Forrest'in Fransız stoperi Loic Mbe Soh'a ilgisinin devam ettiği aktarıldı.

İngiliz basınında yer alan habere göre, sarı-lacivertlilerin bu transfer için ısrarcı olduğu aktarıldı.

21 yaşındaki Kamerun asılla Fransız oyuncu, bu sezon EFL Cup'ta 2 maçta süre alabildi. Premier Lig 2'de ise 5 maça çıkıp, 1 gol attı.

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