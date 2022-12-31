Fenerbahçe'nin Soh için ilgisi sürüyor

Ocak ayındaki ara transfer döneminde stopere takviye yapması planlanan Fenerbahçe'nin, Nottingham Forrest'in Fransız stoperi Loic Mbe Soh'a ilgisinin devam ettiği aktarıldı.



İngiliz basınında yer alan habere göre, sarı-lacivertlilerin bu transfer için ısrarcı olduğu aktarıldı.



21 yaşındaki Kamerun asılla Fransız oyuncu, bu sezon EFL Cup'ta 2 maçta süre alabildi. Premier Lig 2'de ise 5 maça çıkıp, 1 gol attı.





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