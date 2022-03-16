Fenerbahçe'nin sırrı: Altay Bayındır!

Altay'ın oynamadığı 15 lig maçında 4 galibiyet alabilen Fenerbahçe, Altay döndükten sonra oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin sırrı: Altay Bayındır!
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16 Mart 2022 08:58
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasındaki Konyaspor maçında sakatlanıp omzundan ameliyat olan Altay Bayındır, 25. haftadaki Giresun karşılaşmasıyla eldivenlerini devraldı.

Hem genç kalecinin hem de Fenerbahçe'nin o tarihten sonra dönüşü muhteşem oldu. Kaleye geçtiği son 5 maçta toplamda 27 kurtarış yaptı, bunların 4'ünden galibiyet, birinden beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler 2.'lik iddiasına sıkı sıkıya tutundu.

Altay, kurtarışlarına son hafta Alanya maçında bir de asist ekledi.

ALTAY BAYINDIR İLE 15 MAÇTA 4 GALİBİYET

Onun olmadığı 14 lig maçında Kanarya sadece 4 kez kazandı, 5 mağlubiyet, 6 beraberlik aldı ve 19 gol yedi. Piyasa değeri 15 milyon Euro olan milli kaleci, Fransız ekipleri başta olmak üzere birçok Avrupa kulübünün takibinde.

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