Fenerbahçe'nin sırrı: Altay Bayındır!

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasındaki Konyaspor maçında sakatlanıp omzundan ameliyat olan Altay Bayındır, 25. haftadaki Giresun karşılaşmasıyla eldivenlerini devraldı.



Hem genç kalecinin hem de Fenerbahçe'nin o tarihten sonra dönüşü muhteşem oldu. Kaleye geçtiği son 5 maçta toplamda 27 kurtarış yaptı, bunların 4'ünden galibiyet, birinden beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler 2.'lik iddiasına sıkı sıkıya tutundu.



Altay, kurtarışlarına son hafta Alanya maçında bir de asist ekledi.



ALTAY BAYINDIR İLE 15 MAÇTA 4 GALİBİYET



Onun olmadığı 14 lig maçında Kanarya sadece 4 kez kazandı, 5 mağlubiyet, 6 beraberlik aldı ve 19 gol yedi. Piyasa değeri 15 milyon Euro olan milli kaleci, Fransız ekipleri başta olmak üzere birçok Avrupa kulübünün takibinde.





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