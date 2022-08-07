



Yeni sezonun şampiyon kadrosunu kurmak içtin yoğun bir çaba sarf edenyönetimi,mevkine nokta atışı yaparak transferi kapatmayı hedefliyor.transferinde ciddi aşama kaydeden Sarı- Lacivertliler, her türlü olasılığa karşı başka görüşmeler de yapıyor.Sarı-Lacivertli kurmayların daha önce de gündeme gelen Burkina Faso'lu golcüiçinkulübü ile bir görüşme daha yaptığı öğrenildi. Görüşmelerin önümüzdeki haftada da sürmesi bekleniyor. Gelen bilgilere göre Lassina Traore, Fenerbahçe'ye transfer olmak istediğini kulübüne iletmiş durumda. Fakat son sözü Ukrayna kulübü söyleyecek.Eğeristenilen fiyata inerseile birliktede kadroya dahil edilme ihtimalinin bulunduğu ifade ediliyor. 21 yaşında ve 1.83 boyunda olan Lassina Traore güçlü fiziği ile dikkat çeken bir santrfor. 9 milyon euro civarında piyasa değeri olan Traore 17 kez giydiği Burkina Faso Milli Takım formasıyla 7 kez fileleri sarstı.