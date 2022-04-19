Turuncu-Siyahlılar, ülkeleri Ukrayna'da devam eden savaşa dikkat çekmek adına 'Barış için futbol ' turuna çıkmıştı. Shakhtar'ın Brezilyalı yıldızları savaş nedeniyle ülkelerine döndü. Turuncu-Siyahlılar'ın çıktığı bu turda, Ukrayna'nın Mariupol ve Rukh Lviv takımlarından oyuncuları da kadrosuna aldı.



Mücadelenin tüm gelirleri, Ukrayna'daki savaş mağdurlarına bağışlanacak. Bu özel anlamının yanı sıra Shakhtar mücadelesi, Sarı-Lacivertliler'in gençlerini sahneye sürmesi açısından bir fırsat olacak.

Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk'in Ukrayna'da barış temasına dikkati çekmek ve katkı sağlamak amacıyla başlattığı "Shakhtar Donetsk Global Tour" kapsamında, Ukrayna ekibiyle özel maça çıkıyor.Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak karşılaşma TV8 ekranlarından naklen yayınlanacak.Maçtan elde edilecek gelir savaş mağdurları ve çocuklar yararına kullanılacak.Osman Ertuğrul Çetin, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Attila Szalai, Filip Novak, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Burak Kapacak, Arda Güler, Enner Valencia, Mergim Berisha.