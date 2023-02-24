Fenerbahçe'nin sezon sonu hayali: Dahoud

Fenerbahçe'nin Dortmund'dan sezon sonu bedavaya ayrılacak olan yıldız orta saha oyuncusu Mahmoud Dahoud'u radarına aldığı öğrenildi. Ancak 6 yıldır Sarı-Siyahlılar'ın formasını giyen Dahoud'un peşinde şimdiden birçok takım var.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'nin sezon sonu hayali: Dahoud
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24 Şubat 2023 12:21
Fenerbahçe bir yandan şu anda kadrosunu takviye etmek için çalışırken, diğer yandan yeni sezonun hazırlıklarını da yapıyor.

DAHOUD RADARA ALINDI

Sarı- Lacivertliler'in orta saha oyuncusu Mahmoud Dahoud'u radarına aldığı öğrenildi. Borussia Dortmund, 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin uzatılmayacağını ve sezon sonunda yolların ayrılacağını açıklamıştı.

PEŞİNDEKİ TEK TAKIM FENERBAHÇE DEĞİL

6 yıllık Dortmund kariyerine nokta koymaya hazırlanan Dahoud için Sarı-Lacivertliler'in devrede olduğu öne sürüldü. Ancak Suriye asıllı Alman yıldızın peşindeki tek takım Fenerbahçe değil. Napoli ve Sevilla'nın da 27 yaşındaki orta saha oyuncusuna teklif yapabileceği, Atletico Madrid'in de devrede olduğu belirtildi.

6 MAÇTA FORMA GİYDİ

Dahoud, bu sezon sadece 6 resim maçta forma giydi. Başarılı futbolcu, Almanya Milli Takımı'nda ise 2 kez görev yaptı. 

 

 

 

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