Fenerbahçe bir yandan şu anda kadrosunu takviye etmek için çalışırken, diğer yandan yeni sezonun hazırlıklarını da yapıyor.Sarı- Lacivertliler'in orta saha oyuncusu Mahmoud Dahoud'u radarına aldığı öğrenildi. Borussia Dortmund, 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin uzatılmayacağını ve sezon sonunda yolların ayrılacağını açıklamıştı.6 yıllık Dortmund kariyerine nokta koymaya hazırlanan Dahoud için Sarı-Lacivertliler'in devrede olduğu öne sürüldü. Ancak Suriye asıllı Alman yıldızın peşindeki tek takım Fenerbahçe değil. Napoli ve Sevilla'nın da 27 yaşındaki orta saha oyuncusuna teklif yapabileceği, Atletico Madrid'in de devrede olduğu belirtildi.Dahoud, bu sezon sadece 6 resim maçta forma giydi. Başarılı futbolcu, Almanya Milli Takımı'nda ise 2 kez görev yaptı.