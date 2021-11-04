Fenerbahçe'nin Serdar Dursun pişmanlığı

Süper Lig'de üç maç üst üste kaybederek zirvenin 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe, Avrupa'da da sakatlıklar ve UEFA maç kadrosuna yazılmayan oyuncular nedeniyle Antwerp karşısında sıkıntılı bir 90 dakika yaşayacağı bekleniyor.



Valencia sakat, Serdar Dursun listede yok



Konyaspor'a kaybedilen üç puanla birlikte çok kritik bölgelerde görev yapan Altay Bayındır, Luiz Gustavo ve Enner Valencia'yı da sakatlıktan dolayı sahaya süremeyen sarı lacivertliler, sakatlıkları bulunan Mesut Özil ve Serdar Aziz'in yanı sıra UEFA maç kadrosuna yazılmayan Serdar Dursun, Crespo ve Burak Kapacak'ı oynatamayacak.



Forvette Berisha oynayacak



Beşiktaş'ın Ajax karşısında yaşadığı sıkıntının bir benzerini Antwerp maçında yaşayacak olan Fenerbahçe'de toplamda 8 futbolcu forma giyemeyecek. Teknik direktör Vitor Pereira'nın Antwerb karşısında ligde ilk 11'de forma şansı bulamayan Berke Özer, Jose Sosa, İrfan Can Kahveci, Mergim Berisha, Mert Hakan Yandaş'ı oynatmasına kesin gözle bakılıyor.



Geleceği tartışılıyor



Fenerbahçe'de 7 yıllık şampiyonluk özlemini bitirmek için büyük umutlarla 2. kez takımın başına getirilen Vitor Pereira ilk 11 haftadaki performansıyla ilk dönemin gerisinde kaldı. Sarı lacivertlilerle yeniden anlaşmasının ardından gerçekleştirdiği açıklamada "Yarım kalan işi tamamlamaya geldim" diyen Portekizli teknik adamın kulüpteki geleceği de tartışılmaya başlandı.



Öte yandan Antwerp, Kayserispor ve Galatasaray maçları Vitor Pereira'nın kulüpteki geleceği ile ilgili yol gösterici olacağı bekleniyor.





İLGİLİ VİDEO