Fenerbahçe'nin sattığı yıldıza Trabzonspor talip oldu!

İzleme ekibini düzenli olarak Avrupa'ya gönderen ve maçları izleten Bordo-Mavili yönetim, iç piyasada da elini çabuk tutuyor. Sezon sonunda boşa çıkacak olan Fabio Borini ve Miha Zajc hedefteki isimlerden bazıları. Gündemdeki oyunculardan biri de Süper Lig'den...Sezon başında Ankaragücü'nün 500 bin Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı 22 yaşındaki Senegalli orta saha, gösterdiği performansla herkesin dikkatini çekti. Ankaragücü'nün Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u elediği karşılaşmanın da yıldızlarından biri olan Diack, dinamizmi, güçlü fiziği ve dripling özellikleriyle öne çıkıyor.Karadeniz ekibi, Akyazı'da oynanacak Ankaragücü maçının ardından Başkent temsilcisinin yöneticileriyle Diack transferini görüşmeye hazırlanıyor.3 yıl daha kontratı bulunan genç yıldızın bonservis maliyeti konusunda nabız yoklanacak. İddiaların aksine oyuncunun kontratında Fenerbahçe için herhangi bir geri alma maddesi bulunmazken, Diack'ın satış hakkı tamamen Ankaragücü Kulübü'nde... Lamine Diack, bu sezon forma giydiği 22 lig maçında 2 gol atarken, Türkiye Kupası'nda da 5 karşılaşmada görev aldı.