Fenerbahçe'nin satranç ustası; Jorge Jesus

Fenerbahçe, ilk yarım saatte 3 gol yediği Rennes maçında müthiş bir geri dönüşe imza atarak beraberliği yakaladı ve liderlik mücadelesinde rakibiyle puan eşitliğini sürdürdü.



Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde sezona erken başlayan Fenerbahçe, ligde ve Avrupa'da oynadığı 21 maçın 6'sında skorda dezavantajlı duruma düştü. Sarı-lacivertliler, bu müsabakaların 1'inden galip çıkarken, 3 karşılaşmayı beraberlikle noktalayarak hanesine 6 puan yazdırdı. Sadece Şampiyonlar Lig 2. ön eleme turu rövanşında Dinamo Kiev ve Süper Lig'de Konyaspor mücadelelerini kaybetti. Avrupa'da 9 maç yenilmeyen efsane teknik adam Zico'ya ait rekoru egale eden Jesus'un, oyuna müdahaleleri başarılı saha sonuçlarında önemli rol oynadı.



YEDEK KUVVET İŞ BAŞINDA



Bu sezon kenardan oyuna dahil olan isimler, Portekizli adamı mahcup etmedi. Kulübeden giren futbolcular, her iki kulvarda 22 kez (14 gol-8 asist) tabelayı değiştirirken, direkt 16 puanın kazanılmasına katkı sağladı.



SADECE 2 MAĞLUBİYET



Jesus'un Fenerbahçe'si 21 maçta 13 galibiyet ve 6 beraberlik alırken, sadece 2'sinden yenilgiyle ayrıldı. Maç başı puan ortalaması ise 2.14. oldu.





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