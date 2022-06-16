Fenerbahçe'nin santrfor hedefi: Dzyuba

Lincoln Henrique ve Armindo Bruma ile transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe, rotasını santrfor transferine kırdı.



A Spor'un haberine göre, yeni sezonda bir santrfor takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertliler, son olarak Zenit forması giyen Rus santrfor Artem Dzyuba ile ilgileniyor.



Fenerbahçe ve Dzyuba cephesi temaslara geçerken, Fenerbahçe'nin önerisi yıllık 1.5 milyon euro, tecrübeli golcü ise yıllık 2 milyon euro bekliyor.



PAOK ve Kızılyıldız'dan gelen teklifleri geri çeviren Artem Dzyuba'ya Türkiye'den başka takımların da ilgisi mevcut.



Geçen sezon Zenit ile 39 maçta sahaya çıkan 33 yaşındaki golcü futbolcu, 13 gol atarken, takım arkadaşlarına da 7 gol pası verdi.





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