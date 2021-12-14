Fenerbahçe'nin şansı Erol Bulut'a tutmuyor!

Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe , Süper Lig'in 16. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'ya 3-2 kaybetti, lider Trabzonspor 'un 12 puan gerisinde 5. sırada kaldı. Bu sonucun ardından Gaziantep FK'nın iç sahadaki namağlup unvanı devam ederken Güneydoğu Anadolu ekibinde teknik direktör Erol Bulut, eski takımı Fenerbahçe'yi bir kez daha devirmeyi başardı.2017-2018 sezonunda Yeni Malatyaspor ile sözleşme imzalayarak teknik direktörlük kariyerine başlayan Erol Bulut, Fenerbahçe'ye karşı çıktığı ilk 2 maçta puan alamadı. Fenerbahçe, 8. hafta konuk ettiği Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti. 25. hafta oynanan Malatya'da oynanan maç ise Sarı Lacivertliler'in 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.Genç teknik adam, Sarı Lacivertli ekibe karşı ilk galibiyetini 18 Ağustos 2018'de aldı. İddialı bir kadro kuran Malatya temsilcisinin başında yer alan Bulut, güçlü Fenerbahçe'yi 1-0'la geçti. Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Kanarya'yı Aleksic'in golüyle 1-0 mağlup eden Malatyaspor, 2'de 2 yapmayı başardı.Ligin 19. haftasında oynanan maç ise Fenerbahçe'nin 3-2'lik üstünlüğü ile sona erdi. 2-0 geriye düşen Malatya, 2-2'lik eşitliği yakalasa da 86'da Mehmet Topal'ın golüne engel olamadı, sahadan puansız ayrıldı. Bu maçın ardından Erol Bulut'un takımları Fenerbahçe'ye kaybetmedi.Malatya döneminden sonra Alanyaspor ile sözleşme imzalayan Erol Bulut, 2019/2020 sezonunun 4. haftasında ağırladığı Fenerbahçe'yi eli boş gönderdi. Akdeniz ekibi, güçlü rakibini 3-1 mağlup ederken haftayı da lider kapattı. Sezonun ikinci yarısında oynanan maçta ise puanlar paylaşıldı. 21. hafta oynana maçta iki takım sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılırken Alanyaspor'un 39, Fenerbahçe'nin 38 puanı bulunuyordu.Başarılı teknik adam, 2019-2020 sezonunda Akdeniz temsilcisiyle 34 Süper Lig karşılaşmasında 16 galibiyet, 9 beraberlik, 9 mağlubiyet yaşadı ve tüm dikkatleri üzerine çekti. 57 puan toplayan Alanyaspor'un maç başına puan ortalaması ise 1,68 olarak gerçekleşti. Türkiye Kupası'nda finale kadar yükselen Alanya, ucundan tuttuğu kupayı Trabzonspor'a kaybetti. Akdeniz ekibi, Bulut yönetiminde harika bir sezonu geride bırakırken başarılı teknik adamın yeni durağı Fenerbahçe oldu.22 transfer ile şampiyonluğun en büyük favorisi olan Fenerbahçe'de sürpriz kayıplar işi zorlaştırdı. Alınan sonuçların ardından Sarı Lacivertli kulüp, 2020/2021 sezonu başında 2 yıllık sözleşme imzaladığı Erol Bulut ile Mart 2021'de yolları ayırıp göreve Emre Belözoğlu'nu getirdi.Fenerbahçe sonrası 2021/2022 sezonu başında Gaziantep FK'nın başına geçen Erol Bulut, eski takımına Süper Lig'in 16. haftasında rakip oldu. Ligde 4 maçtır kaybetmeyen Sarı Lacivertliler'i 3-2 deviren Gaziantep, iç sahadaki namağlup unvanını korudu.Erol Bulut ise Süper Lig'de görev yaptığı son 4 sezonun üçünde Fenerbahçe'yi 3 farklı takımla mağlup etmeyi başardı.15.10.2017 Fenerbahçe 3 - 1 Yeni Malatyaspor11.03.2018 Yeni Malatyaspor 0 - 2 Fenerbahçe18.08.2018 Yeni Malatyaspor 1 - 0 Fenerbahçe28.01.2019 Fenerbahçe 3 - 2 Yeni Malatyaspor16.09.2019 Alanyaspor 3 - 1 Fenerbahçe08.02.2020 Fenerbahçe 1 - 1 Alanyaspor13.12.2021 Gaziantep FK 3 - 2 Fenerbahçe