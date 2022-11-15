Fenerbahçe'nin şampiyonluk alameti; 14. hafta

Süper Lig'e 2022 Dünya Kupası finalleri nedeniyle verilen araya Galatasaray'ın önünde 2 puan farkla lider giren Fenerbahçe için önemli bir istatistik ortaya çıktı.



Sarı-Lacivertliler son 12 sezonda 14. haftayı 2 kez lider tamamladı. Biri bu sezon diğeri de Ersun Yanal'ın teknik direktörlüğünde şampiyon olunan 2013/14 sezonunda. Fenerbahçe, son maçında Giresun'a 10 kişi kaldığı maçta 2-1 mağlup olsa da bu durum bir iş kazası olarak nitelendirildi ve 14. haftayı lider kapatan Fenerbahçe'nin şampiyonluğun en büyük adayı olarak görüldü.



Fenerbahçe'nin tıpkı şampiyon olduğu 2013/14 sezonunda olduğu gibi 14. haftayı lider tamamlaması şampiyonluğun alameti olarak ifade edildi.

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