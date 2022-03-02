Fenerbahçe'nin 'Şampiyonlar Ligi' yolu!

Şampiyonluk yarışına erkenden veda edildi, en gerçekçi hedef olan Türkiye Kupası'na havlu atıldı, son olarak da Konferans Ligi'nde Slavia Prag karşısında hüsran yaşandı...



Fenerbahçe şu anda gözünü lig 2.'liğine dikmiş durumda. Sarı-Lacivertliler bunu başarması halinde Şampiyonlar Ligi ön eleme biletini cebine koyacak. Kanarya için bu hafta son derece kârlı geçti.



Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı yenerken, Devler Ligi'ni hedefleyen Konya ve Başakşehir yenildi, Adana Demir ise berabere kaldı. 2. sıradaki Konya ile puan farkı 3'e düştü. Sarı-Lacivertliler'in önündeki fikstür zorlu ama aynı zamanda avantajlı da...



Konya'nın rakibi Galatasaray



Fenerbahçe bu hafta lider Trabzonspor ile karşılaşacak. Sonrasında ise 2.'lik yolundaki rakipleri Alanyaspor (d) ve Konyaspor ile oynayacak. Yani Devler Ligi'ne katılmak için bu süreçte ipler Sarı- Lacivertliler'in kendi elinde olacak. Üstelik Kanarya'nın bir avantajı daha var. Şampiyonlar Ligi'ni hedefleyen takımlar peş peşe zorlu maçlara çıkacak.



Örneğin Konyaspor bu hafta Galatasaray ile Başakşehir, Beşiktaş'la, Alanya ise Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak. Sonraki haftalarda da rakipler benzer şekilde zorlu maçlara çıkacak.



İlk yarıda 3'te 0



Sarı-Lacivertliler, sezonun ilk yarısında Trabzon, Konya ve Alanya'ya peş peşe kaybederek sadece liderlikten olmakla kalmayıp, kısa sürede zirvenin fazlasıyla gerisine düşmüştü.



Fenerbahçe bu kez aynı periyotta iyi bir performans sergileyerek lig 2.'liği yolunda son derece iddialı bir konuma gelebilir. Peş peşe Giresun, Hatay ve Kasımpaşa galibiyetleriyle moral bulan İsmail Kartal ve öğrencileri, şimdi bu seriyi uzatarak Şampiyonlar Ligi biletini ne kadar çok istediklerini göstermeye kararlı.



