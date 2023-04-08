Fenerbahçe'nin sakatları iyileşiyor

Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden oyunculardan Jayden Oosterwolde'nin durumunun çok daha iyiye gittiği ve yakında yeniden sahalara döneceği öğrenildi.Sevilla ile Kadıköy'de oynanan karşılaşmanın henüz başında sakatlık yaşayan Michy Batshuayi'nin ise geri dönüşü için 2 hafta daha gerekli olduğu bildirildi.Michy Batshuayi, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 25 maçta 15 gol 1 asist kaydederken, Jayden Oosterwolde yalnızca 3 maça çıkabildi.