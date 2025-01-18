Fenerbahçe'nin rekor teklifine Milan'dan cevap

Fenerbahçe'nin Milan'ın Sırp stoperi Strahinja Pavlovic için 8 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı ileri sürüldü. Milan CEO'su Giorgio Furlani, Fenerbahçe'nin Strahinja Pavlovic teklifiyle ilgili konuştu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'nin rekor teklifine Milan'dan cevap
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18 Ocak 2025 10:40
Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Strahinja Pavlovic için Sırp futbolcunun kulübü Milan'dan açıklama geldi.

Fenerbahçe yönetimi, Pavlovic için Milan'ın kapısını çalmış ve 18 milyon Euro'luk teklif yapmıştı. İtalyan ekibinin CEO'su Giorgio Furlani, Sabah Gazetesi'ne transferin detaylarıyla ilgili kısa bir açıklama yaptı.

"18 MİLYON EURO AZ"

23 yaşındaki 1.94 cm boyundaki defans oyuncusunun kendileri için değerinin yüksek olduğuna dikkat çeken Furlani, sarı-lacivertli yönetimin önerdiği rakamın beklentilerinin çok altında kaldığına vurgu yaptı.

MILAN KAPIYI 25'TEN AÇTI

Milan'ın bu transferde kapıyı 25 milyon Euro'dan açtığı öğrenilirken, Fenerbahçe cephesinin kiralama formülü üzerinden görüşmeleri yürütmeyi düşündüğü ifade edildi. 

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