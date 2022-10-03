Fenerbahçe , Süper Lig'in sekizinci haftasında deplasmanda Beşiktaş 'a konuk oldu. Golsüz sona eren karşılaşmada dikkat çeken en önemli noktalardan biri de Beşiktaşlı hücum oyuncularının yedi kez ofsayta düşmüş olması oldu.



Siyah - beyazlıların çözüm üretemediği bu taktik sayesinde Fenerbahçe, mücadeleden gol yemeden ayrılmayı başarırken, dev mücadelede Beşiktaş'ın 17. dakikada Weghorst ile bulduğu gol de ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.



Sezona Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus yönetiminde giren Fenerbahçe, bu sezon geçmiş sezonlara göre oyunu daha fazla yarı alanda oynamaya çalışan bir takım görüntüsü veriyor.



İç saha ve dış saha farketmeksizin savunmayı orta alana kadar çıkaran sarı - lacivertliler, rakip takım hücumlarını ofsayt taktiği sayesinde savuşturmayı başardı.



SÜPER LİG'İN ZİRVESİNDE



Deneyimli çalıştırıcı Jorge Jesus göreve geldikten sonra Fenerbahçe yönetimi, transfer listesini başarılı çalıştırıcının isteği doğrultusunda oluşturdu. Jesus'un eski öğrencileri Arao ve Gustavo Henrique'yi kadrosuna katan sarı - lacivertliler sezon başından beri Portekizli hocanın kafasındaki sistemle sahada yer alıyor.



Oyunu sürekli ön alanda oynamaya çalışan Fenerbahçe, savunma hattını da orta sahaya kadar çıkarıyor. Rakibi çizgi halinde karşılayan Fenerbahçe savunması rakiplerinin sık sık ofsayta düşmesini sağlıyor.



Öyle ki, Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'de oynadığı yedi karşılaşmada rakipleri 36 kez ofsayta düştü. Bu sezon kalesinde altı gol gören Fenerbahçe rakiplerini maç başına 5,14 kez ofsayta düşürdü. Sarı - lacivertliler bu alanda Süper Lig'in zirvesinde yer alıyor.



Fenerbahçe karşısında en fazla ofsayta düşen takım ise, ligin beşinci haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Kayserispor oldu. Sarı - kırmızılılar bu mücadelede dokuz kez ofsayta düştü.



Ümraniyespor: 2



Kasımpaşa: 2



Adana Demirspor: 4



Konyaspor: 8



Kayserispor: 9



Alanyaspor: 4



Beşiktaş: 7



FENERBAHÇE'Yİ BEKLEYEN FİKSTÜR



Süper Lig'de bir maç eksiğiyle 14 puanla yedinci sırada bulunan Fenerbahçe, gelecek hafta sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.



Ardından deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak olan sarı - lacivertliler iç sahada Başakşehir, deplasmanda İstanbulspor, iç sahada üst üste Sivasspor ve Giresunspor maçlarının ardından deplasmanda Trabzonspor 'a konuk olacak.











