Fenerbahçe'nin rakipleri beraberliğe razı oldu

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi rakibinin belli olacağı eşleşmede La Fiorita ile FC Zimbru 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin rakipleri beraberliğe razı oldu
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14 Temmuz 2023 00:00
Son güncelleme 14 Temmuz 2023 00:04
Fenerbahçe'nin Konferans Ligi rakibinin belli olacağı eşleşmede La Fiorita ile FC Zimbru karşı karşıya geldi.

Stadio Olimpico di Serravalle Stadı'nda oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. La Fiorita'nın golü 34. dakikada Casolla'dan geldi. Zimbru ise 64. dakikada Caruntu ile eşitliği yakaladı.

Fenerbahçe'nin rakibinin belli olacağı maçın rövanşı 20 Temmuz'da oynanacak.

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