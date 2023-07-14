Fenerbahçe'nin rakipleri beraberliğe razı oldu

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi rakibinin belli olacağı eşleşmede La Fiorita ile FC Zimbru karşı karşıya geldi.
Stadio Olimpico di Serravalle Stadı'nda oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. La Fiorita'nın golü 34. dakikada Casolla'dan geldi. Zimbru ise 64. dakikada Caruntu ile eşitliği yakaladı.
Fenerbahçe'nin rakibinin belli olacağı maçın rövanşı 20 Temmuz'da oynanacak.
Stadio Olimpico di Serravalle Stadı'nda oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. La Fiorita'nın golü 34. dakikada Casolla'dan geldi. Zimbru ise 64. dakikada Caruntu ile eşitliği yakaladı.
Fenerbahçe'nin rakibinin belli olacağı maçın rövanşı 20 Temmuz'da oynanacak.