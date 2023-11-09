Fenerbahçe'nin rakipleri 1-1 berabere

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakipleri Nordsjaelland ile Spartak Trnava, sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'nin rakipleri 1-1 berabere
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09 Kasım 2023 22:50
Fenerbahçe'nin yer aldığı UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda FC Nordsjaelland ile Spartak Trnava karşılaştı. Mücadele 1-1 berabere bitti.

Ev sahibi FC Nordsjaelland'ın golünü 32. dakikada Marcus Ingvartsen (P) kaydetti. Sparak Trnava'nın golü 61. dakikada Michal Duris'ten geldi.

Bu beraberliğin ardından Nordsjaelland puanını 7'ye yükseltti. Spartak Trnava ilk kez puanla tanıştı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda bir sonraki hafta FC Nordsjaelland, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Spartak Trnava ise Ludogorets'i konuk edecek.

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