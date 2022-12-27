Fenerbahçe'nin rakibi Volkan Demirel

2002-2019 arası Fenerbahçe kalesini koruyan, 2 yıl da antrenörlük yapan Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin karşısına çıkacak.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin rakibi Volkan Demirel
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27 Aralık 2022 09:24
Süper Lig'de 16. haftada bu akşam evinde Hatayspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de rakip tanıdık bir isim olacak. 2002-2019 arası sarı-lacivertli kaleyi koruyan, 2 yıl da antrenörlük yapan Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin karşısına çıkacak.

JESUS İLE İLK KEZ RAKİP

Geçen sezon Karagümrük'ün başında ilk kez rakip olan ve 0-0 berabere kalan genç çalıştırıcı, bu kez Hatayspor ile Kadıköy'e gelecek. Jorge Jesus ile Volkan Demirel aynı zamanda ilk kez birbirlerine rakip olacak. 

 
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