Süper Lig'de 16. haftada bu akşam evinde Hatayspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de rakip tanıdık bir isim olacak. 2002-2019 arası sarı-lacivertli kaleyi koruyan, 2 yıl da antrenörlük yapan Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin karşısına çıkacak.
JESUS İLE İLK KEZ RAKİP
Geçen sezon Karagümrük'ün başında ilk kez rakip olan ve 0-0 berabere kalan genç çalıştırıcı, bu kez Hatayspor ile Kadıköy'e gelecek. Jorge Jesus ile Volkan Demirel aynı zamanda ilk kez birbirlerine rakip olacak.
JESUS İLE İLK KEZ RAKİP
Geçen sezon Karagümrük'ün başında ilk kez rakip olan ve 0-0 berabere kalan genç çalıştırıcı, bu kez Hatayspor ile Kadıköy'e gelecek. Jorge Jesus ile Volkan Demirel aynı zamanda ilk kez birbirlerine rakip olacak.