Süper Lig'de 16. haftada bu akşam evinde Hatayspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de rakip tanıdık bir isim olacak. 2002-2019 arası sarı-lacivertli kaleyi koruyan, 2 yıl da antrenörlük yapan Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin karşısına çıkacak.Geçen sezon Karagümrük'ün başında ilk kez rakip olan ve 0-0 berabere kalan genç çalıştırıcı, bu kez Hatayspor ile Kadıköy'e gelecek. Jorge Jesus ile Volkan Demirel aynı zamanda ilk kez birbirlerine rakip olacak.