Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden biri olan Rennes, adı Türk takımlarıyla da transferde anılan Xeka ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.



XEKA, RENNES İLE SÖZLEŞME İMZALADI



Lille'deki sözleşmesinin sona ermesiyle Haziran ayı sonunda serbest kalan Xeka, Fransa'da kaldı. Portekizli futbolcu kariyerine Rennes'te devam edecek.



GALATASARAY İLE ANILMIŞTI



Rennes tarafından yapılan açıklamada Xeka ile 2 yıllık kontrat yapıldığı belirtildi. 2017 yılında 5 milyon euro karşılığında Lille'e imza atan futbolcu, Dijon'da da 1 sezon kiralık oynamıştı. Xeka'nın adı transferde sıkça Galatasaray ile de anılmıştı.



"XEKA BİZE FAYDA SAĞLAYACAK"



Öte yandan Rennes İcra Kurulu Başkanı Olivier Cloarec transferle ilgili olarak, "Xeka, kendisini Lille'de kanıtlamış tecrübeli bir orta saha oyuncusu. Onunla Dijon'da tanıştım. Bize fayda sağlayacak bir Avrupa tecrübesine sahip. Baptiste'nin sakatlığı sonrası takımın güçlenmesi gerekiyordu. Bu nedenle Xeka transferi için çok mutluyuz" ifadesini kullandı.





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