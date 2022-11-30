Fenerbahçe'nin rakibi Rayo Vallecano

Fenerbahçe, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Kulüpler Birliği Vakfı tarafından organize edilen dostluk turnuvasında mücadele edecek. Sarı-lacivertliler, İspanya LaLiga ekiplerinden Rayo Vallecano ve Villarreal ile karşı karşıya gelecek.



Fenerbahçe'nin ilk rakibi Rayo Vallecano olacak. 30 Kasım Çarşamba günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yapacağı mücadele saat 20.00'da başlayacak ve S Sport 2 ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.



Sarı-lacivertli ekip, 3 Aralık Cumartesi günü ise Villarreal'i saat 19.00'da konuk edecek.





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