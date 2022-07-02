Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Fenerbahçe, 4. hazırlık maçında Partizan ile karşı karşıya gelecek.Graz kentindeki Merkür Arena'da saat'da oynanacak Fenerbahçe-Partizan hazırlık maçı,'dan naklen yayınlanacak.Avusturya kampı öncesi İstanbul'da 3 hazırlık maçı oynayan Jorge Jesus yönetimindeki Kanarya, Kuzey Makedonya Şampiyonu Shkupi ile 2 - 2 berabere kalırken, Arnavutluk Ligi Şampiyonu Tirana'yı 4-0, Katar ekibi Al Shamal'ı ise 4-2 ile geçti. Avusturya kampına kazanıp moral depolayarak başlamak isteyen Sarı Lacivertliler, 6 Temmuz Çarşamba günü de Macaristan ekibi Mol Fehervar ile hazırlık maçı oynayacak.