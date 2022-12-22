Fenerbahçe'nin rakibi Partizan

THY EuroLeague'in 15. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Partizan ile karşı karşıya gelecek.
Ataşehir'de oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak karşılaşma S Sport'tan yayınlanacak.
Fenerbahçe Beko, geride kalan 14 maçta 10 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler, THY EuroLeague'de liderlik koltuğunda oturuyor. Partizan ise 5 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşadı. Zeljko Obradovic'in ekibi organizasyonda 15. sırada yer alıyor.
Ataşehir'de oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak karşılaşma S Sport'tan yayınlanacak.
Fenerbahçe Beko, geride kalan 14 maçta 10 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler, THY EuroLeague'de liderlik koltuğunda oturuyor. Partizan ise 5 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşadı. Zeljko Obradovic'in ekibi organizasyonda 15. sırada yer alıyor.
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