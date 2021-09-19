Fenerbahçe'nin rakibi Olympiakos kazandı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Olympiakos, Yunanistan Süper Ligi'nde Lamia'yı 2-1 yendi.
Ligin 2. haftasında Lamia'ya konuk olan Olympiakos, Cisse'nin 12 ve Buhalakis'in 32. dakikada kaydettiği gollerle karşılaşmayı kazandı.
Olympiakos, 4 puanla 4. sırada yer aldı. Lamia ise ikinci maçından da puan çıkaramadı.
Fenerbahçe, 30 Eylül Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2. hafta maçında Olympiakos'u ağırlayacak.
Ligin 2. haftasında Lamia'ya konuk olan Olympiakos, Cisse'nin 12 ve Buhalakis'in 32. dakikada kaydettiği gollerle karşılaşmayı kazandı.
Olympiakos, 4 puanla 4. sırada yer aldı. Lamia ise ikinci maçından da puan çıkaramadı.
Fenerbahçe, 30 Eylül Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2. hafta maçında Olympiakos'u ağırlayacak.