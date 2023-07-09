Fenerbahçe'nin rakibi Nottingham Forest

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Alexander Djiku için yeni bir gelişme yaşandı.
L'Equipe'te yer alan habere göre, Strasbourg ile sözleşmesi bittikten sonra boşa çıkan ve bonservisi elinde olan 28 yaşındaki futbolcuya Avrupa'dan birçok takımın talip olduğu kaydedildi.
FENERBAHÇE VE NOTTINGHAM
Buna rağmen Djiku için şu anda öne çıkan iki ekibin Fenerbahçe ve Nottingham Forest olduğu aktarıldı.
Ganalı oyuncunun geleceği ile ilgili kararını kısa süre içerisinde vereceği öne sürüldü.
BEŞİKTAŞ DA DEVREDE
Djiku ile Villarreal ve Beşiktaş gibi ekiplerin de ilgilendiği hatırlatıldı.
FENERBAHÇE'DEN TALEPLERİ
Alexander Djiku'nun menajeri transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a gelmiş ve Fenerbahçe ile masaya oturmuştu.
Ganalı oyuncu sarı lacivertli takımdan 3 yıllık sözleşme ve 1.7 milyon euro maaş istedi.
L'Equipe'te yer alan habere göre, Strasbourg ile sözleşmesi bittikten sonra boşa çıkan ve bonservisi elinde olan 28 yaşındaki futbolcuya Avrupa'dan birçok takımın talip olduğu kaydedildi.
FENERBAHÇE VE NOTTINGHAM
Buna rağmen Djiku için şu anda öne çıkan iki ekibin Fenerbahçe ve Nottingham Forest olduğu aktarıldı.
Ganalı oyuncunun geleceği ile ilgili kararını kısa süre içerisinde vereceği öne sürüldü.
BEŞİKTAŞ DA DEVREDE
Djiku ile Villarreal ve Beşiktaş gibi ekiplerin de ilgilendiği hatırlatıldı.
FENERBAHÇE'DEN TALEPLERİ
Alexander Djiku'nun menajeri transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a gelmiş ve Fenerbahçe ile masaya oturmuştu.
Ganalı oyuncu sarı lacivertli takımdan 3 yıllık sözleşme ve 1.7 milyon euro maaş istedi.