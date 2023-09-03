Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakiplerinden Nordsjaelland, Danimarka Süper Lig'inde Lyngby'a konuk oldu.
Lyngby Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Lyngby'a galibiyeti getiren golü 31. dakikada Andri Gudjohnsen kaydetti. Nordsjaelland'a beraberliği getiren gol ise 90+7. dakikada Kian Hansen'den geldi.
Bu sonuçla birlikte 16 puana ulaşan Nordsjaelland, maç fazlasıyla 1. sırada konumlandı. 8 puana yükselen Lyngby ise 8. sırada yer aldı.
Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, Nordsjaelland ile 21 Eylül Perşembe günü evinde, 30 Kasım Perşembe günü ise deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Lyngby Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Lyngby'a galibiyeti getiren golü 31. dakikada Andri Gudjohnsen kaydetti. Nordsjaelland'a beraberliği getiren gol ise 90+7. dakikada Kian Hansen'den geldi.
Bu sonuçla birlikte 16 puana ulaşan Nordsjaelland, maç fazlasıyla 1. sırada konumlandı. 8 puana yükselen Lyngby ise 8. sırada yer aldı.
Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, Nordsjaelland ile 21 Eylül Perşembe günü evinde, 30 Kasım Perşembe günü ise deplasmanda karşı karşıya gelecek.