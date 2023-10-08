Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakiplerinden Nordsjaelland, Danimarka Süper Ligi'nin 11. haftasında Odense'yi konuk etti.
Right to Dream Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip 1-0 kazandı. Ligde son 4 maçında rakipleriyle berabere kalan Nordsjaelland, bu maçla birlikte ligde 2. yenilgisini aldı. Odense ise 4 maçlık mağlubiyet serisini sonrası ilk kez kazandı.
Odense'ye galibiyeti getiren golü 24. dakikada Louicius Don Deedson kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Odense puanını 11'e yükseltti. Nordsjaelland ise 19 puanda kaldı.
Ligde bir sonraki hafta Nordsjaelland Viborg'a konuk olacak. Odense ise Midtjylland'ı ağırlayacak.
Right to Dream Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip 1-0 kazandı. Ligde son 4 maçında rakipleriyle berabere kalan Nordsjaelland, bu maçla birlikte ligde 2. yenilgisini aldı. Odense ise 4 maçlık mağlubiyet serisini sonrası ilk kez kazandı.
Odense'ye galibiyeti getiren golü 24. dakikada Louicius Don Deedson kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Odense puanını 11'e yükseltti. Nordsjaelland ise 19 puanda kaldı.
Ligde bir sonraki hafta Nordsjaelland Viborg'a konuk olacak. Odense ise Midtjylland'ı ağırlayacak.