Şampiyonlar Ligi'nde 20 Temmuz'da Dinamo Kiev ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maç öncesi son hazırlık sınavını Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship takımlarından Hull City karşısında verecek.
Fenerbahçe taraftarı merhum Alpay Kazan anısına düzenlenecek özel karşılaşma, Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma, saat 20:30'da başlayacak ve TV8'den naklen yayınlanacak.
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Kim Min Jae, Szalai, Ferdi, Crespo, İsmail Yüksek, İrfan Can, Lincoln Henrique, Rossi, Valencia
Hull City: Ingram, Coyle, Elder, Greaves, Jones, Figueiredo, Ozan, Lewis-Potter, Longman, Allahyar, Slater
Fenerbahçe taraftarı merhum Alpay Kazan anısına düzenlenecek özel karşılaşma, Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma, saat 20:30'da başlayacak ve TV8'den naklen yayınlanacak.
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Kim Min Jae, Szalai, Ferdi, Crespo, İsmail Yüksek, İrfan Can, Lincoln Henrique, Rossi, Valencia
Hull City: Ingram, Coyle, Elder, Greaves, Jones, Figueiredo, Ozan, Lewis-Potter, Longman, Allahyar, Slater
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