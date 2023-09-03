Fenerbahçe'nin rakibi evinde kaybetti!

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi rakiplerinden Spartak Trnava, sahasında Zilina ile karşılaştı.
City Arena'da oynanan maçı Zilina 2-0 kazandı. Konuk ekibin golleri 59. dakikada Stojchevski ve 62. dakikada Addo attı.
Fenerbahçe gruptaki ilk maçını 5 Ekimde deplasmanda, ikinci maçı ise 14 Aralık'ta kendi sahasında oynayacak.
Ligin bir sonraki haftasında Trnava, Michalovce ile karşılaşacak. Zilina ise Dukla'yı konuk edecek.
City Arena'da oynanan maçı Zilina 2-0 kazandı. Konuk ekibin golleri 59. dakikada Stojchevski ve 62. dakikada Addo attı.
Fenerbahçe gruptaki ilk maçını 5 Ekimde deplasmanda, ikinci maçı ise 14 Aralık'ta kendi sahasında oynayacak.
Ligin bir sonraki haftasında Trnava, Michalovce ile karşılaşacak. Zilina ise Dukla'yı konuk edecek.