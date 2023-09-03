Fenerbahçe'nin rakibi evinde kaybetti!

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi rakiplerinden Spartak Trnava, sahasında Zilina'ya 2-0 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Fenerbahçe'nin rakibi evinde kaybetti!
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03 Eylül 2023 20:29
Fenerbahçe'nin Konferans Ligi rakiplerinden Spartak Trnava, sahasında Zilina ile karşılaştı.

City Arena'da oynanan maçı Zilina 2-0 kazandı. Konuk ekibin golleri 59. dakikada Stojchevski ve 62. dakikada Addo attı.

Fenerbahçe gruptaki ilk maçını 5 Ekimde deplasmanda, ikinci maçı ise 14 Aralık'ta kendi sahasında oynayacak.

Ligin bir sonraki haftasında Trnava, Michalovce ile karşılaşacak. Zilina ise Dukla'yı konuk edecek.

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