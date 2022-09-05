Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Fenerbahçe 'yi eleyerek sezona iyi başlamıştı. Ancak sonrasında işler ters gitti.UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Sarı-Lacivertliler ile aynı gruba düşen ve perşembe günü Kadıköy'e gelecek olan Mavi Beyazlılar sıkıntılı bir süreçten geçiyor.Dinamo Kiev, Dnipro'nun ardından Zorya'ya da yenildi ve ligde ikide sıfır çekti. Lucescu, için de bulundukları durumun 'çok zorlu' olduğunu dile getirdi.