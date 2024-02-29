Fenerbahçe'nin rakibi adını finale yazdırdı

Belçika Kupası karşılaşmasında Union Saint-Gilloise ağırladığı Club Brugge'yi 2-1 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'nin rakibi adını finale yazdırdı
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29 Şubat 2024 00:36
Son güncelleme 29 Şubat 2024 02:03
Belçika Kupası yarı finalinde Union Saint-Gilloise 2-1 yenildiği maçın rövanşında Club Brugge'yi 2-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Union Saint-Gilloise'ye galibiyeti getiren golleri 73. dakikada Mohamed El Amine Amoura ve 90. dakikada Ross Sykes kaydetti.

Union Saint-Gilloise tam 110 yıl sonra Belçika Kupası'nda finale yükseldi.

Union Saint-Gilloise'nin finaldeki rakibi, Royal Antwerp - Oostende maçının galibi olacak. İki takım arasındaki ilk maç 1-1 sona ermişti.

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