Belçika Kupası yarı finalinde Union Saint-Gilloise 2-1 yenildiği maçın rövanşında Club Brugge'yi 2-0 yenerek adını finale yazdırdı.
Union Saint-Gilloise'ye galibiyeti getiren golleri 73. dakikada Mohamed El Amine Amoura ve 90. dakikada Ross Sykes kaydetti.
Union Saint-Gilloise tam 110 yıl sonra Belçika Kupası'nda finale yükseldi.
Union Saint-Gilloise'nin finaldeki rakibi, Royal Antwerp - Oostende maçının galibi olacak. İki takım arasındaki ilk maç 1-1 sona ermişti.
Union Saint-Gilloise'ye galibiyeti getiren golleri 73. dakikada Mohamed El Amine Amoura ve 90. dakikada Ross Sykes kaydetti.
Union Saint-Gilloise tam 110 yıl sonra Belçika Kupası'nda finale yükseldi.
Union Saint-Gilloise'nin finaldeki rakibi, Royal Antwerp - Oostende maçının galibi olacak. İki takım arasındaki ilk maç 1-1 sona ermişti.
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