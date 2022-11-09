Fenerbahçe'nin perde arkasındaki kahramanı

Brezilya Ligi devam ederken Fenerbahçe'ye transfer olan Arao, bu sezon tüm kulvarlarda şimdiden 51 maçta görev yaptı.



Flamengo ile lig devam ederken sarı - lacivertlilere imza atan başarılı oyuncu, tatil yapmadan yeni takımına katıldı. Kısa sürede takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olan Arao bu maçların tam 39'una da ilk 11'de çıktı. Deneyimli oyuncu bu maçların da 28'inde 90 dakika sahada kaldı.



Bir kupa maçında da Flamengo formasıyla 120 dakika mücadele etti. Hem Flamengo hem de Fenerbahçe forması altında sahaya çıktığı 51 maçta altı kez gol atmayı başaran, Brezilyalı defansif orta saha oyuncusu beş kez de asist yapma başarısı gösterdi.





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