Fenerbahçe'nin penaltısı iptal edildi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Atakaş Hatayspor'a karşı oynadığı mücadelede önce penaltı kazandı, ardından VAR uyarısıyla penaltı iptal edildi.
Dusan Tadic'in pasında Edin Dzeko savunma arkasına sarkarken yerde kaldı. Burak Bekaroğlu ile girdiği ikili mücadele nedeniyle hakem Volkan Bayarslan, yardımcı hakemi Kemal Yılmaz'ın uyarısıyla penaltı kararı verdi.
Ardından VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun'un ofsayt uyarısıyla penaltıyı iptal etti.
Dusan Tadic'in pasında Edin Dzeko savunma arkasına sarkarken yerde kaldı. Burak Bekaroğlu ile girdiği ikili mücadele nedeniyle hakem Volkan Bayarslan, yardımcı hakemi Kemal Yılmaz'ın uyarısıyla penaltı kararı verdi.
Ardından VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun'un ofsayt uyarısıyla penaltıyı iptal etti.