Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir deplasmanına konuk olan Fenerbahçe ilk yarıda penaltı bekledi.
Ferdi Kadıoğlu maçın 24. dakikasında sağ kanattan ceza sahasına orta yapmak istedi. Başakşehir savunması bu topu kesmek istedi.
Savunmaya çarpan topun ardından Fenerbahçeli futbolcular elle müdahale olduğunu belirterek penaltı bekledi. Ancak hakem Suat Arslanboğa oyunun devam etmesini istedi.
Ferdi Kadıoğlu maçın 24. dakikasında sağ kanattan ceza sahasına orta yapmak istedi. Başakşehir savunması bu topu kesmek istedi.
Savunmaya çarpan topun ardından Fenerbahçeli futbolcular elle müdahale olduğunu belirterek penaltı bekledi. Ancak hakem Suat Arslanboğa oyunun devam etmesini istedi.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ