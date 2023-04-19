Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçının ilk yarısında penaltı bekledi. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon
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19 Nisan 2023 21:05
Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir deplasmanına konuk olan Fenerbahçe ilk yarıda penaltı bekledi.

Ferdi Kadıoğlu maçın 24. dakikasında sağ kanattan ceza sahasına orta yapmak istedi. Başakşehir savunması bu topu kesmek istedi.

Savunmaya çarpan topun ardından Fenerbahçeli futbolcular elle müdahale olduğunu belirterek penaltı bekledi. Ancak hakem Suat Arslanboğa oyunun devam etmesini istedi.

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