Fenerbahçe'nin penaltı beklediği an

Fenerbahçe'nin Karagümrük'e konuk olduğu maçın 63. dakikasında yaşanan pozisyonun ardından yapılan penaltı itirazları sonuçsuz kaldı.
Kale sahası solundan içeri girmek isteyen Enner Valencia, topu Dresevic'in yanından geçirmek isterken yerde kaldı. Maçın hakemi Abdülkadir Bitigen, VAR'dan gelen uyarıyla incelemeyi bekledi. VAR hakemi Emre Malok'un incelemesininden sonra ise devam kararı verildi.
Kararın ardından Fenerbahçeli futbolcular büyük şaşkınlık yaşadı ancak karar değişmedi.
Kale sahası solundan içeri girmek isteyen Enner Valencia, topu Dresevic'in yanından geçirmek isterken yerde kaldı. Maçın hakemi Abdülkadir Bitigen, VAR'dan gelen uyarıyla incelemeyi bekledi. VAR hakemi Emre Malok'un incelemesininden sonra ise devam kararı verildi.
Kararın ardından Fenerbahçeli futbolcular büyük şaşkınlık yaşadı ancak karar değişmedi.
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