Gaziantep FK ve Hangi Kredi Ümraniye karşılaşmalarını son dakika golleriyle kazansa da taraftarını mutlu etmeyen Fenerbahçe, 5-1'lik Kasımpaşa galibiyetiyle yüzleri güldürdü.Enner Valencia attığı 4 golle geceye damga vururken, Batshuayi de farka bir golle katkı verdi. Bu sezon Fenerbahçe adına ligde 19 gol atan Süperman lakaplı Valencia ile 10 golü olan Batsman Batshuayi, sadece takımlarına hayat vermedi, Avrupa'daki forvet ikililerine de kafa tuttu.Fenerbahçe'nin iki yıldızı, 29 golle 10 büyük ligde en çok gol atan ikili olarak Avrupa'nın 2 numarasına yerleşti. Manchester City'den Erling Haaland ve Phil Foden (32 gol) en iyi ikililer listesinde zirvede yer alırken, PSG'nin dünyaca ünlü yıldızları Mbappe-Neymar (25), Belçika ekibi Genk'te forma giyen Onuachu-Paintsil (24), Karagümrük'ün forvet hattındaki Borini-Diagne (22) ve Napoli'den Osimhen-Kvaratskhelia (21) Valencia-Batshuayi ikilisinin gerisinde kaldı.