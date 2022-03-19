Fenerbahçe'nin Pape Cisse planı ortaya çıktı!

Spor Toto Süper Lig'de ikincilik hesabı yapan Fenerbahçe bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler Olympiakos forması giyen Pape Cisse için devreye girmişti. Sarı-lacivertliler Senegalli futbolcunun transferi için girişimlerini sıklaştırdı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'nin Pape Cisse planı ortaya çıktı!
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19 Mart 2022 11:21
Yunan ekibi Olympiakos'ta forma giyen Senegalli stoper Pape Cisse için kulübüyle temas kuran Fenerbahçe ilk girişiminde istediği cevabı alamadı.

Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde Olymkpiakos'un yıldız oyuncusu için yeni bir hamle daha yapması bekleniyor.

Sarı-Lacivertliler istenilen bonservis ücretini makul seviyelere çekebilirse anlaşma sağlanacak.

2017 yılından beri Yunan ekibinde forma giyen 26 yaşındaki stoper, güçlü fiziği ve hava toplarındaki başarısıyla dikkat çekiyor. 1.97 metre boyundaki Cisse'nin güncel piyasa değeri 8 milyon Euro…

Cisse'nin Olympiakos ile sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Senegalli oyuncu 9 kez milli formayı giyerken 1 kez de fileleri havalandırmayı başardı.

 

 

 

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