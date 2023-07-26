Fenerbahçe'nin orta sahasına yıldız isim!

Yeni sezona iddialı giriş yapmak isteyen Fenerbahçe, transfer adımlarını hızlandırdı. S
Sarı Lacivertliler'in Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın dün düzenlediği basın toplasında 3 kupaya da talip olduklarını belirterek iddialı sözlerde bulundu. Transfere dair de açıklamalarda bulunan Kartal'ın hedefinin yıldız isim olduğu ortaya çıktı.
ORTA SAHA İÇİN YILDIZ İSİM
Fenerbahçe 26 yaşındaki Tottenham'ın yıldız orta sahası Tanguy Ndombele için devreye girdi. Geçtiğimiz sezon Napoli'de kiralık oynayan ve çıktığı 40 maçta 2 gol atıp 1 asist yapan yıldız oyuncu, sarı-lacivertlilerin yeni hedefi oldu.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Fenerbahçe Fransız futbolcuyla yakından ilgileniyor. Sarı Lacivertli ekip, yıldız oyuncu için Tottenham'la iletişime geçti ve habere göre kiralık şartlarını sordu.
YILDIZ OYUNCU NAPOLİ'NİN DE RADARINDA
26 yaşındaki oyuncuyu geçen sezon kiralık olarak kadrosuna katan Napoli de başarılı oyuncuyu yeniden kadrosuna katmak istediği de iddialar arasında.
Oyuncunun İngiliz ekibinde sözleşmesinin son iki yılına geldiği gözden çıkartılması durumunda ise satılması için doğru zaman olduğu belirtildi. Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri ise 22 milyon euro olarak gözüküyor.
Sarı Lacivertliler'in Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın dün düzenlediği basın toplasında 3 kupaya da talip olduklarını belirterek iddialı sözlerde bulundu. Transfere dair de açıklamalarda bulunan Kartal'ın hedefinin yıldız isim olduğu ortaya çıktı.
ORTA SAHA İÇİN YILDIZ İSİM
Fenerbahçe 26 yaşındaki Tottenham'ın yıldız orta sahası Tanguy Ndombele için devreye girdi. Geçtiğimiz sezon Napoli'de kiralık oynayan ve çıktığı 40 maçta 2 gol atıp 1 asist yapan yıldız oyuncu, sarı-lacivertlilerin yeni hedefi oldu.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Fenerbahçe Fransız futbolcuyla yakından ilgileniyor. Sarı Lacivertli ekip, yıldız oyuncu için Tottenham'la iletişime geçti ve habere göre kiralık şartlarını sordu.
YILDIZ OYUNCU NAPOLİ'NİN DE RADARINDA
26 yaşındaki oyuncuyu geçen sezon kiralık olarak kadrosuna katan Napoli de başarılı oyuncuyu yeniden kadrosuna katmak istediği de iddialar arasında.
Oyuncunun İngiliz ekibinde sözleşmesinin son iki yılına geldiği gözden çıkartılması durumunda ise satılması için doğru zaman olduğu belirtildi. Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri ise 22 milyon euro olarak gözüküyor.