Fenerbahçe'nin ofsayt taktiğine çare yok

Fenerbahçe, bu sezon rakiplerini en çok ofsayta düşürme unvanını Başakşehir karşılaşmasında geliştirdi.



Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un öğrencileri, Başakşehir karşılaşmasında rakip takım oyuncularını 5 kez ofsayta düşürdü.



Bu maç öncesinde oynadığı karşılaşmalarda 47 kez rakiplerini ofsayta düşüren Fenerbahçe, Başakşehir mücadelesi ile birlikte bu sayıyı 52'ye çıkarmış oldu.





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