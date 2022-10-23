Fenerbahçe'nin ofsayt taktiğine çare yok

Fenerbahçe, bu sezon rakiplerini en çok ofsayta düşürme unvanını Başakşehir karşılaşmasında geliştirdi.
Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un öğrencileri, Başakşehir karşılaşmasında rakip takım oyuncularını 5 kez ofsayta düşürdü.
Bu maç öncesinde oynadığı karşılaşmalarda 47 kez rakiplerini ofsayta düşüren Fenerbahçe, Başakşehir mücadelesi ile birlikte bu sayıyı 52'ye çıkarmış oldu.
Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un öğrencileri, Başakşehir karşılaşmasında rakip takım oyuncularını 5 kez ofsayta düşürdü.
Bu maç öncesinde oynadığı karşılaşmalarda 47 kez rakiplerini ofsayta düşüren Fenerbahçe, Başakşehir mücadelesi ile birlikte bu sayıyı 52'ye çıkarmış oldu.
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