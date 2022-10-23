Fenerbahçe'nin ofsayt taktiğine çare yok

Fenerbahçe, bu sezon birçok rakibinin başına bela olan ofsayt taktiğini, Başakşehir karşılaşmasında da doğru şekilde uyguladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin ofsayt taktiğine çare yok
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23 Ekim 2022 11:03
Fenerbahçe, bu sezon rakiplerini en çok ofsayta düşürme unvanını Başakşehir karşılaşmasında geliştirdi.

Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un öğrencileri, Başakşehir karşılaşmasında rakip takım oyuncularını 5 kez ofsayta düşürdü.

Bu maç öncesinde oynadığı karşılaşmalarda 47 kez rakiplerini ofsayta düşüren Fenerbahçe, Başakşehir mücadelesi ile birlikte bu sayıyı 52'ye çıkarmış oldu.

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