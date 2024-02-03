Fenerbahçe'nin net borcu açıklandı!

Fenerbahçe'nin borcunun 11 milyar 466 milyon lira olduğu açıklandı.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'nin net borcu açıklandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Şubat 2024 13:36
Son güncelleme 03 Şubat 2024 16:36
Fenerbahçe Kulübünün 31 Ağustos 2023 itibarıyla borcunun 11 milyar 466 milyon lira olduğu açıklandı.

Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, yapılan denetimin 1 Haziran-31 Ağustos 2023 tarihleri arasını kapsadığını belirtti.

Vodina kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 6 milyar 389 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerin ise 5 milyar 77 milyon lira olduğunu ifade ederek, toplam borcu 11 milyar 466 milyon lira olarak açıkladı.

Mehmet Vodina, sarı-lacivertli kulübün 31 Mayıs'ta açıklanan 8 milyar 276 milyon lira olan borcunun 3 milyar 190 milyon lira arttığını, toplam varlığın ise 6 milyar 252 milyon lira olduğunu ifade etti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery