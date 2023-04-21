Fenerbahçe'nin nefesi uzun gidiyor

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de sergilediği performansla, futbolda sık kullanılan 'hakem son düdüğü çalmadan maç bitmez' tabirinin ne kadar doğru bir tespit olduğunu ortaya koyuyor. Kanarya, bu sezon oynadığı 28 lig maçında tam 69 kez topu ağlara gönderdi. Sarı-Lacivertliler, 69 golün 25'ini 76-90+ dakikaları arasında buldu. Yani attığı gollerin yüzde 37'sini bu dakikalar içerisinde kaydetti. 90+'larda 11 kez topu ağlara gönderen Fenerbahçe bu alanda en çok gol atan takım unvanına sahip. Fenerbahçe, maçların son çeyreğinde attığı 25 golle hanesine tam 20 puan yazdırmasını bildi.



SON ÇEYREKLERDE FARK GELDİ



Fenerbahçe, 1. ve 20. haftada Ümraniye, 9. haftada Karagümrük, 11. ve 30. haftada Başakşehir, 19. haftada Gaziantep, 22. haftada Adana Demirspor, 26. haftada Alanyaspor, 28. haftada Karagümrük ve 29. haftada Ankaragücü karşılaşmalarında galibiyet gollerini 76- 90+ dakikalarında kaydetti. 2. haftadaki Kasımpaşa, 3. haftadaki Adana Demirspor, 7. haftadaki Alanyaspor, 10. haftadaki Ankaragücü, 12. haftadaki İstanbulspor, 16. haftadaki Hatay, 21. haftadaki Kasımpaşa ve 23. haftadaki Konya maçlarının son çeyreğinde gelen gollerle ise farkın artmasını sağladı.



GERİ DÖNÜŞTEN 23 PUAN



Sarı-Lacivertliler, bu sezon kalesinde ilk golü gördüğü karşılaşmalarda 7 galibiyet ve 2 beraberlik (23 puan) elde etti. Sarı-Lacivertliler, bu sonuçların 4'üne Kadıköy'de imza atarken, 5'ini ise deplasmanda yaşadı. Kanarya, son 4 galibiyetini de geriden gelirken kazanırken, bu süreçte Alanyaspor'u 3-1, Fatih Karagümrük'ü, MKE Ankaragücü'nü ve Başakşehir'i 2-1'lik skorlarla yenmeyi başardı.







