Fenerbahçe'nin muhteşem dörtlüsü

Fenerbahçe'nin müthiş form grafiği devam ederken taraftarlar, özellikle hücum hattında oynayan 4 yıldızını yakından takip ediyor. Oynadıkları maçlara damga vuran bu dörtlü, yakaladıkları istatistiklerle de iyi performanslarını belgelemeyi başardılar. Hem oyun hem de skor katkısı olarak oldukça önemli olan bu dörtlünün, Hatayspor mücadelesinde de ön plana çıkması bekleniyor.
HÜCUM HATTI DURDURULAMIYOR
Sarı-Lacivertliler'in sezona 16'da 16'yla giriş yapmasında en büyük paylardan biri, hücum futbolcularının müthiş performansı oldu. İsmail Kartal, geniş kadroya rağmen özellikle ligde hücum hattını genelde bozmadı. Sağda İrfan, solda Tadic, forvet arkasında Szymanski ve ileri uçta Dzeko görev yaptı. Bu 4'lü, Fenerbahçe'nin skor yükünü çekti.
Edin Dezko, 37 yaşında transfer edilmesi nedeniyle yönetime zaman zaman eleştiriler yapıldı. Ancak Boşnak forvet, ligde 8 maçta 6 kez ağları sarsıp, 3 de asist yaparak bu eleştirileri anında susturdu. Szymanski, geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşadığı Feyenoord'da ligde 9 gol atmıştı. Polonyalı yıldız şimdiden 5'e ulaştı, 1 de asist katkısı sağladı.
İrfan Can Kahveci de kariyerinin en iyi dönemini yaşadığı Sarı-Lacivertliler'de ilk 8 haftayı 3 gol, 3 asistle geride bıraktı. Bu isimler arasında ligde skor katkısı en az isim olan Dusan Tadic'in de 2 gol, 2 asist olmak üzere 4 skor katkısı bulunuyor.
YEDEKLER BİLE ÇOK KALİTELİ
Bu 4'lü, Milli ara öncesi formlarının zirvesine yaklaşmıştı. Sarı-Lacivertliler'in vurucu timi, Hatayspor maçıyla birlikte kaldıkları yerden devam etmeye kararlı. Rakipler için, formda olan bu yıldızların hepsine birden tedbir almak şu ana kadar mümkün olmadı. Üstelik bu oyuncuların yedekleri de Cengiz Ünder, Kent ve Batshuayi gibi isimler.
Fenerbahçe, ligde şu ana kadar sadece 3 gol yiyerek savunmada çok iyi bir görüntü çizerken, yıldızları sayesinde de hücum hattında adeta durdurulamaz bir performans sergiledi.
HÜCUM HATTI DURDURULAMIYOR
Sarı-Lacivertliler'in sezona 16'da 16'yla giriş yapmasında en büyük paylardan biri, hücum futbolcularının müthiş performansı oldu. İsmail Kartal, geniş kadroya rağmen özellikle ligde hücum hattını genelde bozmadı. Sağda İrfan, solda Tadic, forvet arkasında Szymanski ve ileri uçta Dzeko görev yaptı. Bu 4'lü, Fenerbahçe'nin skor yükünü çekti.
Edin Dezko, 37 yaşında transfer edilmesi nedeniyle yönetime zaman zaman eleştiriler yapıldı. Ancak Boşnak forvet, ligde 8 maçta 6 kez ağları sarsıp, 3 de asist yaparak bu eleştirileri anında susturdu. Szymanski, geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşadığı Feyenoord'da ligde 9 gol atmıştı. Polonyalı yıldız şimdiden 5'e ulaştı, 1 de asist katkısı sağladı.
İrfan Can Kahveci de kariyerinin en iyi dönemini yaşadığı Sarı-Lacivertliler'de ilk 8 haftayı 3 gol, 3 asistle geride bıraktı. Bu isimler arasında ligde skor katkısı en az isim olan Dusan Tadic'in de 2 gol, 2 asist olmak üzere 4 skor katkısı bulunuyor.
YEDEKLER BİLE ÇOK KALİTELİ
Bu 4'lü, Milli ara öncesi formlarının zirvesine yaklaşmıştı. Sarı-Lacivertliler'in vurucu timi, Hatayspor maçıyla birlikte kaldıkları yerden devam etmeye kararlı. Rakipler için, formda olan bu yıldızların hepsine birden tedbir almak şu ana kadar mümkün olmadı. Üstelik bu oyuncuların yedekleri de Cengiz Ünder, Kent ve Batshuayi gibi isimler.
Fenerbahçe, ligde şu ana kadar sadece 3 gol yiyerek savunmada çok iyi bir görüntü çizerken, yıldızları sayesinde de hücum hattında adeta durdurulamaz bir performans sergiledi.