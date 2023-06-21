Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerini yakından tanıyalım

16 Mayıs 1947'de kurulan Moldova temsilcisi Zimbru'nın ise, yaklaşık 4 milyon avroluk bir takım bütçesi bulunuyor.Teknik direktörlüğünü Lilian Popescu'nun yaptığı Zimbru, geçtiğimiz sezon ligi 3. sırada tamamladı.Zimbru, 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Osmanlıspor ile eşleşmişti.İlk maçta Osmanlıspor ile sahasında 2-2 berabere kalan Zimbru, deplasmanda ise rakibine 5-0 yenilmişti.Maçlarını 10 bin 400 kapasiteli Zimbru Stadı'nda oynayan Moldova temsilcisi, 25 yaş ortalamasıyla genç bir takım olarak dikkati çekiyor.